Roda de carro é danificada ao passar por bueiro em Araçatuba

Colaboração de leitor A própria vítima colocou cone na avenida para avisar outros motoristas sobre o problema A própria vítima colocou cone na avenida para avisar outros motoristas sobre o problema







ASSISTA A VÍDEO ENVIADO PELO LEITOR:





Um empresário de Araçatuba teve a roda do carro danificada e o pneu cortado ao passar por um bueiro com a tampa parcialmente aberta na avenida Ernesto Moretti, no Jardim Aeroporto, após forte chuva. O acidente aconteceu por volta de 22h30 de sábado (28), próximo a um condomínio residencial."Acredito que, devido à forte chuva, a tampa se moveu", diz a vítima. Uma das rodas traseiras foi danificada. A tampa do bueiro se partiu em quatro pedaços. "Eu mesmo, após o incidente, sinalizei a via com cones do condomínio onde moro. Agora, é de quem esta responsabilidade? Por que essas tampas se desprendem conforme o volume de água? Não deveriam ser furadas para vazar a água?", questiona o empresário, que enviou imagens e vídeo à Folha.

Colaboração de leitor Roda do automóvel ficou danificada e pneu foi cortado; tampa pode ter se descocado com a chuva Roda do automóvel ficou danificada e pneu foi cortado; tampa pode ter se descocado com a chuva



