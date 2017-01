Comissionados 'esquecidos' por Cido ainda não receberam acerto Coluna Periscópio Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 16h38





Valdivo Pereira//Folha da Região - Arquivo Parte dos cargos de confiança do ex-prefeito foi 'esquecida' por ele na hora da demissão Parte dos cargos de confiança do ex-prefeito foi 'esquecida' por ele na hora da demissão



Os ocupantes de cargos comissionados do ex-prefeito Cido Sério (PT) que foram esquecidos por ele na hora de serem demitidos, com o objetivo de receber os direitos trabalhistas, continuam penando. A coluna "Periscópio" apurou que o primeiro mês da administração de Dilador Borges (PSDB) está prestes a terminar e eles ainda não receberam os acertos.



O atual prefeito disse que pagará a todos, mas observou que primeiro tem de ajustar o caixa do município. Somente com as rescisões dos 91 comissionados deixados pela gestão anterior e que foram exonerados por Dilador, a atual administração prevê o gasto de aproximadamente R$ 880 mil. (Ronaldo Ruiz Galdino)





