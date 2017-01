Sosp cria 'Dia do Agradecimento' para valorizar ações de servidores Coluna Periscópio Link



Em um vídeo publicado na internet, Constantino aparece reunido com toda a equipe. Ele explica que a ação busca agradecer, com um voto de aplauso, os funcionários públicos após uma situação positiva que ocorrer na secretaria. "É uma iniciativa que enobrece a boa atitude que cada um toma diante de alguma situação e o desejo de querer fazer as coisas da forma correta", afirmou Constantino.



Hoje eu e mais dois servidores públicos recebemos uma homenagem! Muito nos honra a todos na SMOSP guardar o dinheiro público com zelo e dedicação! Tentaremos sempre fazer o melhor!

Parabéns ao nosso gestor Eng Constantino Vourlis pela consideração com aqueles que estão se dedicando por uma ARAÇATUBA Melhor!

Evitando prejuízo

Segundo fontes na Prefeitura, o trabalho de valorização dos servidores da Sosp já evitou até prejuízos. O primeiro caso se deu a partir de uma observação de funcionário que percebeu que, durante descarregamento de combustível no posto da secretaria, parte da carga ficava nas mangueiras, o que caracteriza desperdício, pois o produto foi comprado e não chegou às bombas.



Outro exemplo se deu durante o descarregamento da carga, quando outro servidor e Andolfato perceberam que parte não estava nos caminhões. De acordo com o secretário, aproximadamente 25% do produto não seria entregue se os funcionários não tivessem notado o volume presente nos caminhões. Os dois casos foram encaminhados à diretoria da Sosp e solucionados. (Ronaldo Ruiz Galdino)

