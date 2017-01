CNI avalia que 'gradativamente' indústria entra em processo de recuperação Agência Estado Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 15h45





Comentários via Facebook:





Após dois anos seguidos de queda da produção, a indústria parece que finalmente começa a ver uma luz no fim do túnel. Os sinais de reação da atividade acontecem na esteira da queda da inflação, redução dos juros e gradual reação da confiança do empresariado. O gerente-executivo de política econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, destaca a reação na margem de indicadores como emprego e horas trabalhadas para afirmar que parece que "a economia bateu no fundo do poço" e se prepara para levantar.



"O emprego subiu pela primeira vez após 23 meses de queda e as horas na produção trabalhadas aumentaram pelo segundo mês seguido. Esses números mostram ou sinalizam o início de uma possível reversão da trajetória negativa que já vem há dois anos", disse o economista ao apresentar o relatório de Indicadores Industriais. "Se a tendência persistir, indica que as empresas podem estar esperando a retomada da demanda em 2017", disse.



Castelo Branco cita que há fatores que pesam a favor da leitura positiva de cenário. O economista cita como exemplos a queda da inflação e a consequente redução dos juros em ritmo mais acentuado que o esperado inicialmente. Esse quadro deve melhorar as condições de crédito para empresas e famílias, o que tende a incentivar a demanda.



Balanço



O documento mostra que a indústria terminou o ano de 2016 com forte deterioração e o faturamento real das empresas teve queda de dois dígitos: retração de 12,1% ante 2015. "Isso mostra grande corrosão e implica grande dificuldade nas contas. Ou seja, fragilidade das empresas", disse o economista.



Além da queda do faturamento, o balanço da entidade mostrou que a utilização da capacidade da indústria brasileira caiu mais uma vez e atingiu o menor patamar da história em dezembro de 2016. O índice recuou de 76,4% em novembro para 76% em dezembro do ano passado, de acordo com a série dessazonalizada. Em dezembro de 2015, o índice estava em 77,7%.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão