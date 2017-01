Jovem tem pé amputado após bater motocicleta em placa Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 15h32





Comentários via Facebook: Atualização: 15h36 de 30/01/2017



Um jovem de 27 anos, morador em Ilha Solteira, teve um dos pés amputados após bater a moto de 1000 cilindradas que conduzia em uma placa de propaganda na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Ilha Solteira (a 180 km de Araçatuba), no início da madrugada desta segunda-feira (30). Segundo a polícia, ele também sofreu fratura exposta na outra perna e suspeita de fratura em um dos braços.



De acordo com a Polícia Militar, pouco depois da 0h houve chamado para atendimento a ocorrência de acidente de trânsito no quilômetro 658,3 da rodovia, ponto que fica próximo ao assentamento Estrela da Ilha, na entrada do município. Os policiais encontraram a vítima caída ao lado da pista, no local onde a moto que conduzia, uma CBR-1000 cilindradas, bateu na placa de publicidade.



Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou amputação do pé direito do motociclista, fratura exposta na perna esquerda e suspeita de fratura no braço direito. O jovem foi levado para o Hospital de Base de Ilha Solteira e encaminhado diretamente para o centro cirúrgico. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.





