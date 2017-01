Combate à corrupção depende da injeção de dinheiro público? Da Redação Link



Apesar de bem intencionada, a matéria já abre, de imediato, alguns questionamentos: o combate à imoralidade e à ilegalidade administrativa depende da injeção de dinheiro público? Afinal, ser honesto no exercício do cargo que ocupa é algo que deve estar no caráter de qualquer profissional, independentemente da posição que exerce e em que campo atua. O texto do parlamentar, que acaba de começar seu primeiro mandato, fala ainda na realização de treinamentos a fim de mostrar situações propícias à ocorrência de improbidade administrativa.



Na verdade, ações anticorrupção devem ser mostradas à população por prefeitos, vereadores e servidores municipais ao longo do período em que exerçam esses papeis. Elas estão na capacidade de deixar os cofres públicos em dia, na contratação de servidores sem favorecimento político, nas licitações com ampla concorrência e na agilidade em executar obras capazes de atender, com eficiência, as demandas da população, só para citar alguns exemplos. Isso é ter responsabilidade com o dinheiro pago pela comunidade em impostos e taxas. Essa noção, um político eleito ou um servidor, efetivo ou comissionado, já deveria ter antes mesmo de assumir esses papéis.



Não é preciso, dessa forma, o poder público tirar fatias de seu engessado e enxuto orçamento para propagandas com essa finalidade. É notório que a proposta do vereador biriguiense vem na esteira do anseio da população, em geral, por moralidade na política. Porém, há de se depreender que a resposta dos eleitores nas urnas a tanto escândalo envolvendo a classe política foi dada no pleito do ano passado.



Só para citar Birigui como exemplo: boa parte dos vereadores que compunham a legislatura anterior não continuou. E mais: um quarto do eleitorado local se absteve de fazer a escolha de seus representantes no Executivo e Legislativo para os próximos quatro anos. Situações desse tipo foram recorrentes por todo o País.



A população deu, então, o seu recado. Agora, portanto, é a hora de legisladores e governantes mostrarem lisura, ética e comprometimento em suas atividades diárias. As campanhas de combate à corrupção são necessárias, sim. Porém, quem mal usa o dinheiro público se sentirá acuado a partir do momento em que corruptos começarem a ir, em massa, para cadeia. Isso, de certa forma, a operação Lava Jato já está mostrando que é possível ocorrer. Ou seja, leis devem ser cumpridas e a população, respeitada.

