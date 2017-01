Ônibus da Força Nacional na região chamam a atenção de moradores Lázaro Jr. Link



Três ônibus da Força Nacional de Segurança Pública estacionados em frente a um hotel na região central de Penápolis chamaram a atenção de quem passava pelo local, no início da manhã desta segunda-feira (30).



Os três veículos estavam parados na rua Augusto Pereira de Moraes e, segundo a reportagem apurou, apenas os motoristas deles pernoitaram em um hotel no local. Não há informações da origem e nem do destino dos ônibus, que deixaram a cidade logo no início da manhã.





