Viola Davis e Emma Stone estão entre premiados do SAG Awards

Fotos: reprodução de vídeo Viola Davis (esq.) levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante; Emma Stone como Melhor Atriz Viola Davis (esq.) levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante; Emma Stone como Melhor Atriz



A 23ª edição do SAG Awards, prêmio do Screen Actors Guild, o Sindicato de Atores dos EUA, foi entregue no domingo, 29, e contemplou interpretações em cinema e TV, filmes e séries.

Alguns candidatos que estavam na lista dos indicados confirmaram seu favoritismo. Como foi o caso da estrela do momento Viola Davis, que levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no longa Um Limite Entre Nós (ela também ganhou o Globo de Ouro pelo mesmo trabalho).



Outra queridinha do público e crítica, Emma Stone levou sua estatueta de Melhor Atriz por La La Land. Teve ainda Claire Foy, como melhor atriz em série dramática por The Crown, e Sarah Paulson, como melhor atriz em minissérie ou filme para TV por People vs. O.J. Simpson: American Crime Story. Bryan Cranston foi escolhido como Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV por All the Way.



Ao longo dessas mais de duas décadas, não apenas o SAG Awards, mas também os prêmios dos demais sindicatos acabaram por substituir o Globo de Ouro, da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, como indicativos do Oscar.



Confira a lista com os vencedores:



Melhor Elenco em Filme

Hidden Figures



Melhor Ator

Denzel Washington, por Fences



Melhor Atriz

Emma Stone, por La La Land



Melhor Performance por Ator Coadjuvante

Mahershala Ali, por Moonlight



Melhor Performance por Atriz Coadjuvante

Viola Davis, por Fences



Melhor Elenco em Série Dramática

Stranger Things



Melhor Elenco em Série de Comédia

Orange is the New Black



Melhor Atriz em Série Dramática

Claire Foy, por The Crown



Melhor Ator em Série Dramática

John Lithgow, por The Crown



Melhor Ator em Série de Comédia

William H. Macy, por Shameless



Melhor Atriz em Série de Comédia

Julia Louis Dreyfus, por Veep



Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV

Bryan Cranston, por All the Way



Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a TV

Sarah Paulson, por The People v. O.J. Simpson: American Crime Story





