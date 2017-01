Wilson Marini: Credibilidade da imprensa e o papel do jornal local Wilson Marini Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 14h44





Wilson Marini é editor-executivo da APJ (Associação Paulista de Jornais)



A cidade de Bauru viveu terça-feira (24) uma manhã típica da famosa "Guerra dos Mundos", episódio protagonizado em 1938 por Orson Welles. Naquela ocasião, a transmissão de uma peça de radioteatro levou a costa leste dos EUA a acreditar numa fantasiosa invasão de centenas de marcianos em naves extraterrestres. Desta vez, em plena era da internet, as redes sociais espalharam boatos e aterrorizaram a cidade e região devido à fuga em massa de presidiários, o que de fato ocorreu, mas sem a dimensão e detalhes da confusão inflada pelas redes sociais. O pânico sem necessidade levou o comandante da Polícia Militar na região, tenente-coronel Flavio Kitazume, a elogiar o papel informativo da imprensa nos momentos de tensão e, ao mesmo tempo, a repreender a boataria originada das redes sociais. Ele declarou que caberia apurar os autores e as intenções daquilo que foi falsamente propagado, tais como supostos arrastões, reféns em shoppings e supermercados e pessoas mortas. Milhares de pessoas ficaram com medo de sair às ruas, num autêntico “ataque de nervos”, por obra dos boatos.



Importância do jornalismo

Felizmente, o terrorismo das redes sociais foi amortecido pelo jornalismo sério e competente, que colocou os pingos nos is e devolveu a tranquilidade aos moradores com o avançar das horas. O site do grupo Jornal da Cidade, por exemplo, obteve recorde de acessos e colocou os fatos em seus devidos lugares, bem como a edição impressa dia seguinte. O tema ainda requer um amplo debate com toda a sociedade sobre as causas e efeitos do falso alarde ante um fato dessas dimensões. O episódio de Bauru mostrou mais uma vez a importância do jornalismo ao dar aval à informação apurada com rigor. "Para nós que fazemos parte dessa equipe, fica a certeza de que, seja no papel ou no digital, o jornalismo mais uma vez mostrou a sua importância, vigor e utilidade, indicando que tanto no passado quanto no presente e no futuro, faz e fará toda a diferença, quando o assunto é informação importante, crível e útil", opinou o próprio jornal.



"Bem necessário"

Ao comentar o caos que tomou conta das redes sociais, e fez ressonância na vida real do bauruense, devido ao repasse de informações desencontradas, falsas e ampliadas, além de áudios, vídeos e fotos aleatórias, "sem uma linha de raciocínio lógico, com muita histeria e pouco conteúdo verídico", a jornalista Rose Araújo defendeu o jornalismo como um bem "extremamente necessário à sociedade". De fato. Paradoxalmente, quanto mais as pessoas têm acesso a formas rápidas de comunicação, como o Whatsapp, mais se torna essencial o ofício do jornalismo, tanto quanto o ar que se respira. Sem o jornalismo ágil e profissional, Bauru talvez ainda estivesse hoje mergulhada em sua versão da "Guerra dos Mundos".



Voltou a confiança

Os empresários industriais enviaram sinais de otimismo no início deste ano, de acordo com o Índice de Confiança do Empresário Industrial divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador avançou 2,1 pontos em janeiro e ficou em 50,1, considerado limite entre pessimismo e confiança, mas que representa uma evolução positiva na tendência de resgate da confiança do empresariado na economia. Em relação a janeiro de 2016, houve alta de 13,6 pontos para cima, já que naquele mês ele foi de 36,5 pontos. A expectativa para o futuro puxou o índice de confiança para o alto, já que o indicador que mede as condições atuais foi de 41,2 pontos frente aos 54,7 pontos do componente do índice que trata das expectativas para os próximos seis meses.



Água controlada

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que estabelece medição individual de água em condomínios e prédios no Estado de São Paulo. Com isso, o consumidor pagará apenas por seu próprio uso, tornando o processo mais justo e contribuindo para a economia de água. "É um direito do consumidor pagar apenas pelo que consome”, diz a deputada Márcia Lia (PT), autora do projeto, lembrando que a ideia segue a tendência de outros serviços, como energia elétrica e telefone. “Não há motivo para continuar sendo feito por meio de rateio, mesmo porque a medição individual é plenamente possível". O projeto determina a instalação dos medidores nos edifícios e condomínios a serem construídos e prevê a mudança nas construções existentes para que todos os consumidores sejam beneficiados. Falta a sanção pelo Executivo para que a lei entre em vigor.



Febre amarela

O surto de febre amarela ainda está concentrado em Minas Gerais, mas já há registros da doença no Estado de São Paulo. A vacina pode ser encontrada nos postos de saúde. A doença apresenta como sintomas iniciais febre de início súbito, calafrios, náuseas, vômitos, fadiga, fraqueza e dores de cabeça, nas costas e no corpo em geral. Em situações mais graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, insuficiência de órgãos.





