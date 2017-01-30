BC divulga lista de bancos conforme segmentação do SFN

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 30, a lista com a segmentação de instituições dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Esta segmentação obedece resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e tem como objetivo a regulação prudencial das instituições, conforme o porte, a atividade internacional e o perfil de risco.
Os bancos e as demais instituições financeiras foram divididos em cinco segmentos: S1, onde estarão os bancos cujo porte (exposição total) for igual ou superior a 10% do PIB, ou que sejam internacionalmente ativos; S2, composto por instituições de porte entre 1% e 10% do PIB, podendo conter instituição de porte superior a 10% do PIB se não for sujeita ao enquadramento no S1; S3, com instituições de porte entre 0,1% e 1% do PIB; S4, com instituições de porte inferior a 0,1% do PIB; e S5, com cooperativas de crédito e instituições não bancárias que tenham perfil de risco simplificado.
Apenas o segmento S1 seguirá integralmente os padrões do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária.
Confira abaixo a relação dos quatro primeiros segmentos. Para ver a lista completa, acesse o link http://www.bcb.gov.br/nor/basileia/enquadramento.asp:
BANRISUL - PRUDENCIAL BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BNDES - PRUDENCIAL CITIBANK - PRUDENCIAL CREDIT SUISSE - PRUDENCIAL SAFRA - PRUDENCIAL VOTORANTIM - PRUDENCIAL
S3
ABC-BRASIL - PRUDENCIAL ALFA - PRUDENCIAL APE POUPEX BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A - PRUDENCIAL BANCOOB - PRUDENCIAL BANESTES - PRUDENCIAL BCO CLASSICO S.A. - PRUDENCIAL BCO CSF S.A. - PRUDENCIAL BCO DA AMAZONIA S.A. - PRUDENCIAL BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL BCO DES. DE MG S.A. - PRUDENCIAL BCO FIBRA S.A. - PRUDENCIAL BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. - PRUDENCIAL BD REGIONAL DO EXTREMO SUL - PRUDENCIAL BMG - PRUDENCIAL BNP PARIBAS - PRUDENCIAL BOFA MERRILL LYNCH - PRUDENCIAL BRB - PRUDENCIAL CCB - PRUDENCIAL COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA - CENTRAL SICREDI SUL COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ CREDIT AGRICOLE - PRUDENCIAL DEUTSCHE - PRUDENCIAL GMAC - PRUDENCIAL GOLDMAN SACHS - PRUDENCIAL HAITONG - PRUDENCIAL ING - PRUDENCIAL JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL MERCANTIL DO BRASIL - PRUDENCIAL MERCEDES-BENZ - PRUDENCIAL MORGAN STANLEY - PRUDENCIAL ORIGINAL - PRUDENCIAL PAN PINE - PRUDENCIAL SICREDI - PRUDENCIAL SOCIETE GENERALE - PRUDENCIAL VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL
S4
ADVALOR DTVM LTDA ADVANCED CC LTDA AF DESENVOLVE SP S.A. AF DO ESTADO DE SC S.A. AF ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. AF PARANÁ AFAL S.A. AFEAM AG. FOMENTO AMAPA S.A. AG. FOMENTO ESTADO DE RORAIMA AG. FOMENTO ESTADO DO TOCANTINS AGENCIA DE FOMENTO DO RN S.A. AGÊNCIA DE FOMENTO MATO GROSSO AGENCIA FOMENTO EST RJ S.A. AGENCIA FOMENTO GOIAS AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI - PRUDENCIAL AGK CC S.A. AGORACRED S/A SCFI AKRO DTVM S.A. ALBATROSS CCV S.A ALPES CCTVM LTDA AMARIL FRANKLIN CTV LTDA AMAZÔNIA CC LTDA. ANDBANK - PRUDENCIAL APEAL CREDITO IMOBILIARIO S/A ARC CORRETORA CAMBIO S.A. ÁTICO DTVM LTDA. ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM ATRIA S.A. - CFI AVIPAM CC LTDA. AVISTA S.A. CFI AVS CC LTDA. B & T ASSOCIADOS CC LTDA. BADESUL DESENVOLVIMENTO AF/RS BALUARTE SA CC BANCO BM&FBOVESPA - PRUDENCIAL BANCO FIDIS - PRUDENCIAL BANCO IBM S.A. - PRUDENCIAL BANCO KOMATSU DO BRASIL - PRUDENCIAL BANCO MONEO S.A. - PRUDENCIAL BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A - PRUDENCIAL BANCO RIBEIRÃO PRETO - PRUDENCIAL BANCO SEMEAR - PRUDENCIAL BANCO TOPÁZIO S.A. - PRUDENCIAL BANCO VIPAL - PRUDENCIAL BANIF - PRUDENCIAL BARCLAYS - PRUDENCIAL BARIGUI BBM - PRUDENCIAL BBVA BRASIL BI S.A. - PRUDENCIAL BCO A.J. RENNER S.A. - PRUDENCIAL BCO ABN AMRO S.A. - PRUDENCIAL BCO ARBI S.A. - PRUDENCIAL BCO CAPITAL S.A. - PRUDENCIAL BCO CARGILL S.A. - PRUDENCIAL BCO CATERPILLAR S.A. - PRUDENCIAL BCO CEDULA S.A. - PRUDENCIAL BCO DA CHINA BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BCO DES. DO ES S.A. - PRUDENCIAL BCO DO EST. DE SE S.A. - PRUDENCIAL BCO DO EST. DO PA S.A. - PRUDENCIAL BCO FICSA S.A. - PRUDENCIAL BCO FORD S.A. - PRUDENCIAL BCO GUANABARA S.A. - PRUDENCIAL BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A - PRUDENCIAL BCO KDB BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BCO KEB DO BRASIL SA - PRUDENCIAL BCO LA NACION ARGENTINA - PRUDENCIAL BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE - PRUDENCIAL BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - PRUDENCIAL BCO MAXINVEST S.A. - PRUDENCIAL BCO MODAL S.A. - PRUDENCIAL BCO POTTENCIAL S.A. - PRUDENCIAL BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE - PRUDENCIAL BCO STANDARD INV S.A. - PRUDENCIAL BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BCO TRIANGULO S.A. - PRUDENCIAL BCO TRICURY S.A. - PRUDENCIAL BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL BECKER FINANCEIRA SA - CFI BEXS - PRUDENCIAL BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. BMW BNY MELLON - PRUDENCIAL BOA VIAGEM SCC LTDA. BONSUCESSO - PRUDENCIAL BPN BRASIL BM S.A. - PRUDENCIAL BR PARTNERS - PRUDENCIAL BRASIL PLURAL - PRUDENCIAL BR-CAPITAL DTVM S.A. BRICKELL S.A. CFI BRL TRUST DTVM SA BROKER BRASIL CC LTDA. BROOKFIELD BRX CC LTDA. C H B - CIA HIPOT. BRASILEIRA CAIXA GERAL - PRUDENCIAL CAMBIALL CASH CC LTDA. CAMBIONET CC LTDA CAROL DTVM LTDA. CARUANA SCFI CC AÇORIANA LTDA. CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL CENTRAL, AMAZONAS OCIDENTAL E MUNICÍPIO DE UBÁ CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB CENTRAL CECRESP CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO MUTUO DO RIO GRANDE DO SUL CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO UNICOOB - SICOOB CENTRAL UNICOOB CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CENTRAL CECREMGE CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA - SICOOB PLANALTO CENTRAL CENTRAL DE COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - UNICRED CENTRAL RS CHG-MERIDIAN DO BRASIL AM S.A. CHLOE DTVM LTDA. CM CAPITAL MARKETS COBANSA CH S.A. CODEPE CVC S.A. COINVALORES COLUNA S.A. DTVM COMMERZBANK BRASIL - PRUDENCIAL COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOBILIARIO CONCORDIA SA CVMC COMMODITIES CONECTA CC LTDA CONEXION CC LTDA. CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDARIA - CONFESOL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED'S - UNICRED DO BRASIL CONFIDENCE - PRUDENCIAL CONSEGTUR CC LTDA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO RIO PARDO - SICREDI VALE DO RIO PARDO RS COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA - SICOOB CENTRAL BA COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO DO SUL, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS - CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CENTRAL SC/RS COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB CENTRAL ES COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB SÃO PAULO COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE DO BRASIL - SICOOB NORTE COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE/NORDESTE - CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA. COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO NOROESTE BRASILEIRO LTDA. COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CENTRAL CRESOL SICOPER COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL SC/RS COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICRED'S DE SANTA CATARINA E DO PARANÁ LTDA - UNICRED CENTRAL SC/PR COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICREDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNICRED CENTRAL SP COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS UNICREDS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MATO GROSSO LTDA UNICRED CENTRAL RJ/MT COOPERATIVA DE CRÉDITO COOCRELIVRE COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ALTA MOGIANA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE VARGINHA LTDA - SICOOB CREDIVAR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO JACUÍ - SICREDI ALTO JACUÍ RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS BOTUCARAÍ - SICREDI BOTUCARAÍ RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CELEIRO - SICREDI CELEIRO RS/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO CENTRO DO RGS - SICREDI REGIÃO CENTRO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO DA PRODUÇÃO - SICREDI REGIÃO DA PRODUÇÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS - SICREDI SUDOESTE GO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA ZONA SUL - SICREDI ZONA SUL RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE ESPUMOSO - SICREDI ESPUMOSO RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE IBIRAIARAS - SICREDI IBIRAIARAS - RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ - SICREDI NORDESTE PA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE RS/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA SICREDI SUL SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE RS - SICREDI NORDESTE RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA - SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS - SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI NOROESTE RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO BRANCO - SICREDI OURO BRANCO RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PAMPA GAÚCHO - SICREDI PAMPA GAÚCHO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PANTANAL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI PANTANAL MS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PLANALTO SICREDI PLANALTO RS/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO JAGUARI - SICREDI VALE DO JAGUARI RS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÍ-PARANAPANEMA-AVARÉ COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA - SICOOB AGROCREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MOGI GUAÇU E SUDOESTE PAULISTA - SICOOB CREDIGUAÇU COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA, AGROPECUARISTAS E EMPRESÁRIOS DA REGIÃO DE PIRACICABA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA COOPERATIVA DE CRÉDITO E DE INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO FRONTEIRAS DO IGUAÇU E SUDESTE PAULISTA - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO IGUAÇU - SICREDI IGUAÇU PR/SC/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO INTEGRAÇÃO - SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO PR/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR COOPERATIVA DE CRÉDITO SOLIDÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO OESTE POTIGUAR - CREDIOESTE-SOL COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA. - UCM COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA - SICREDI CENTRO SERRA RS COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DOS VALES - SICREDI REGIÃO DOS VALES RS COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA - SICREDI SERRANA RS COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI VALE DO TAQUARI RS COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA PR/SP - SICREDI PARANAPANEMA PR/SP COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARQUE DAS ARAUCARIAS - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI PIONEIRA RS - SICREDI PIONEIRA RS COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA. COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO CORREPARTI CC LTDA CORRET. AMAZONENSE CAMBIO LTDA CP & FRIZZO - DTVM LTDA CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA CREDITÁ S.A. CFI CREFISA S.A. CFI CSILATINA A.M. S.A. DACASA FINANCEIRA DASCAM CC LTDA DEBONI DTVM LTDA DECYSEO CC LTDA. DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA DEUTSCHE LEASING BRASIL AM S.A. DIBRAN DTVM LTDA DILLON S/A DTVM DIRECAO S.A. CFI DOMUS CH DOURADA CORRETORA EASYNVEST - TÍTULO CV SA EBADIVAL - E BAGGIO DTVM LTDA ECONOMISA ELITE - CCVM LTDA ESC RUY LAGE SOC CT LTDA ESTRELA MINEIRA EUROINVEST S/A CCTVM EXECUTIVE CC LTDA. EXIM CC LTDA F D GOLD DTVM LTDA FACTA S.A. CFI FAIR CC S.A. FAMÍLIA PAULISTA FATOR - PRUDENCIAL FIDUCIAL DTVM LTDA FINAMAX S.A. CFI FINANSINOS S.A. CFI FOCO DTVM LTDA FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA FRAM CAPITAL DTVM S.A. FRENTE CC LTDA. FUTURAINVEST DTVM GAVEA DTVM LTDA GAZINCRED S.A. SCFI GDC PART SERV FIDUC DTVM LTDA GERAL CCVM LTDA GET MONEY CC LTDA GLOBAL EXCHANGE BR SOC. CC LTDA GOLCRED S/A - CFI GOOD CC LTDA GRACO C.C. S.A. GRADUAL CCTVM S.A. GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI GUITTA CC LTDA H.COMMCOR DTVM LTDA. H.H.PICCHIONI HONDA - PRUDENCIAL HOYA CVC LTDA. HP FINANCIAL SERVICES AM S.A HS FINANCEIRA HSBC - PRUDENCIAL ICAP DO BRASIL CTVM LTDA. ICARO CC LTDA ICATU DTVM LTDA ICBC DO BRASIL BM S.A. - PRUDENCIAL INDUSTRIAL DO BRASIL - PRUDENCIAL INDUSVAL - PRUDENCIAL INFINITY CCTVM S.A. INTERCAM CC LTDA INTERMEDIUM - PRUDENCIAL INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL INTL FCSTONE DTVM LTDA. INTRADER DTVM LTDA J ALVES CC LTDA J.MALUCELLI - PRUDENCIAL JGP DTVM LTDA. JN-MAXI CC LTDA. JOHN DEERE - PRUDENCIAL JSL A.M. S.A. KRAUS - SCC LTDA KREDILIG S.A. - CFI LABOR CC LASTRO RDV DTVM LTDA LEASEPLAN AM S.A. LEBES FINANCEIRA CFI SA LECCA LEROSA S.A. CVC LEVYCAM CCV LTDA LIMINE TRUST DTVM LTDA. LUMINA CC MAGLIANO S.A. CCVM MÁXIMA - PRUDENCIAL MEGA CC LTDA. MELHOR CC LTDA. MIDWAY S.A. - SCFI MIRAE ASSET CCTVM LTDA MIZUHO - PRUDENCIAL MOMENTO DTVM LTDA. MONETAR DTVM MONOPÓLIO CC LTDA. MSB BANK S.A. BCO CÂMBIO - PRUDENCIAL MULTIMONEY CC LTDA. MUNDINVEST S.A. - CCVM MUTUAL APETRIM CI S/A NATIXIS BRASIL S.A. BM - PRUDENCIAL NEGRESCO S.A. - CFI NGO ASSOCIADOS CC LTDA. NOMINAL DTVM LTDA NOVA FUTURA CTVM LTDA. NOVINVEST CVM LTDA NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - PRUDENCIAL NOVO MUNDO CC S.A. NSG CAPITAL NUMATUR CC LTDA NUMBER ONE SCC LTDA. OLIVEIRA FRANCO SCVM OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. OM DTVM LTDA OMNI ONNIX CC LTDA. OPPORTUNITY DTVM LTDA ÓRAMA DTVM S.A. ORLA DTVM S.A. OURINVEST - PRUDENCIAL PACIFIC INVEST DTVM LTDA PARATI - CFI S.A. PARMETAL DTVM LTDA PATAÇÃO DTVM LTDA. PENTAGONO S/A DTVM PERNAMBUCANAS PETRA - PRUDENCIAL PIAUÍ FOMENTO PILLA CCVM LTDA PLANNER POLO CC LTDA. PORTO SEGURO PORTOCRED S.A. - CFI PROSPER S/A CVC RANDON - PRUDENCIAL RB CAPITAL DTVM LTDA. RELIANCE DTVM LTDA. RENASCENCA DTVM LTDA RENDIMENTO - PRUDENCIAL RICO CTVM S.A. RIO BRAVO INV. DTVM LTDA RJI RODOBENS - PRUDENCIAL S. HAYATA CC S.A. SANTANA S.A. - CFI SANTINVEST SAX S.A. CFI SCANIA - PRUDENCIAL SCOTIABANK BRASIL - PRUDENCIAL SEALANDAIR CC LTDA. SENFF S.A. - CFI SENSO CCVM S.A. SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE MINAS GERAIS LTDA. SIMPLIFIC PAVARINI SINGRATUR CC LTDA. SINOSSERRA S/A - SCFI SITA SCCVM S.A. SLW CVC LTDA SOCINAL S.A. CFI SOCOPA - PRUDENCIAL SOFISA - PRUDENCIAL SOL CC SOLIDEZ CCTVM LTDA. SOLIDUS S.A. CCVM SOROCRED CFI S.A. SPINELLI S.A. CVMC STANDARD CHARTERED BI S.A. - PRUDENCIAL STARA FINANCEIRA S.A. - CFI SUL AMERICA INVEST DTVM S.A. TATICA S.A. DTVM TENDÊNCIA CCTVM LTDA TERRA INVESTIMENTOS DTVM TODESCREDI S/A - CFI TORRE CC LTDA TREVISO CC S.A. TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA TURCAMBIO CC LTDA. TURISCAM CC LTDA. UBS - PRUDENCIAL UM INVESTIMENTOS S/A CTVM UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA. UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA. UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES E EMPRESÁRIOS LTDA. VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI VIC DTVM S/A VINCI DTVM LTDA. VIPS CC LTDA. VISION S.A. CC VOLVO - PRUDENCIAL VORTX DTVM LTDA. VR - PRUDENCIAL WALPIRES S.A. CCTVM WESTERN ASSET DTVM LTDA. WESTERN UNION - PRUDENCIAL XP INVESTIMENTOS YAMAHA MOTOR - PRUDENCIAL