Eike deixa o IML em direção ao Presídio Ary Franco, na zona norte do Rio

A Polícia Federal (PF) confirmou, por meio de nota, que o empresário Eike Batista será encaminhado ao Presídio Ary Franco, em Água Santa, zona norte do Rio. O ex-bilionário desembarcou nesta segunda-feira, 30, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, pouco antes das 10h, vindo de Nova York.



Ele foi levado até a sede do Instituto Médico Legal, no centro da capital fluminense, para exame de corpo de delito, mas deixou o IML pouco depois das 11h, com escolta policial, em direção ao presídio.



Eike não tem o ensino superior completo, por isso pode ficar em um presídio comum. O empresário deve prestar depoimento na terça-feira, dia 31.



O empresário estava foragido desde quinta-feira (26), quando a Polícia Federal tentou cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele, como parte da Operação Eficiência, que investiga um esquema de corrupção montado pelo ex-governador do Rio Sérgio Cabral.







