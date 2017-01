Polícia prende acusados de assaltar área de lazer Lázaro Jr. Link



A Polícia Civil de Birigui identificou e prendeu dois dos três acusados de assaltar uma área de lazer na noite de quinta-feira (26) no Parque das Árvores. O terceiro acusado foi detido pela Polícia Militar.



Um dos presos era foragido de uma penitenciária do estado do Paraná a foi flagrado com um dos aparelhos de celular roubados.



A investigação do roubo foi chefiada pelo delegado Eduardo Lima de Paula, da Delegacia Sede do Município. A partir de relatos de testemunhas que disseram que o veículo utilizado na fuga seria um Fiat Siena, foram identificados os dois primeiros acusados, que residiam no bairro Toselar.



Os detidos são um desempregado de 39 anos e um tatuador de 28. Segundo a polícia, o desempregado confessou a participação e indicou os outros dois comparsas. O tatuador negou ter participado do assalto e alegou que recebeu o celular roubado de um cliente do estúdio de tatuagem dele.



Ainda de acordo com a polícia, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto contra o tatuador, expedidos pela Justiça de Londrina. Foi constatado que o desempregado possui várias passagens pela polícia também em Londrina, mas não há mandado de prisão em desfavor dele.



TERCEIRO SUSPEITO

Enquanto era registrado o boletim de ocorrência da prisão dos dois acusados, a Polícia Militar capturou o terceiro suspeito de participação no crime. A identidade dele não foi divulgada.



O homem estava com outro aparelho de celular roubado, confessou ter participado do assalto, mas não quis apontar os outros dois detidos como comparsas.



Segundo a Polícia Civil, algumas das vítimas reconheceram os três como autores do roubo. As investigações prosseguem e seria feita a representação pela prisão preventiva do trio.



ASSALTO

Naquela noite, um grupo de amigos comemorava um aniversário na área de lazer quando pelo menos três homens invadiram o espaço depois que um dos participantes da festa saiu e deixou o portão aberto. Um deles estava armado com revólver e os outros dois com facas. Uma das vítimas sofreu um corte em um dos dedos durante a ação.



Seis pessoas foram identificadas pela polícia como vítimas. Elas foram obrigadas a deitar no chão e tiveram as carteiras, os aparelhos de celular e até mochilas com pertences pessoais roubados.



Os assaltantes fugiram com um veículo Gol de um dos participantes da festa. O carro foi encontrado na manhã seguinte abandonado na rua Antônio Batista da Silva, no residencial Pedro Marin Berbel. O veículo teve o aparelho de som e os alto-falantes roubados.



A polícia tenta identificar quem estava com o Siena que levou os assaltantes até a área de lazer.





