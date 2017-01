Após título na Copinha, Corinthians confirma Osmar Loss como auxiliar de Carille Agência Estado Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 10h55





O Corinthians confirmou nesta segunda-feira que Osmar Loss será o novo membro da comissão técnica do técnico Fábio Carille. O treinador que comandou a equipe na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, cujo título veio com vitória sobre o Batatais no último dia 25, no Pacaembu, será auxiliar-técnico do atual comandante corintiano. Loss deixa a base alvinegra com uma marca que chama a atenção.



Na base do clube desde 2013, Loss chegou em quatro finais da Copinha e foi campeão em 2015 e 2017. Seu aproveitamento na competição é de 94%, com 31 vitórias, dois empates e apenas uma derrota (para o Santos, na decisão de 2014).



O novo auxiliar de Carille ocupará a função que era justamente do atual treinador do Corinthians. Ele fará parte da comissão técnica fixa. Ou seja, mesmo que aconteça uma mudança de técnico, ele deverá continuar no clube.



Antes de chegar ao Corinthians, Loss teve passagens por Internacional, Juventude, Fluminense e Bragantino. Em seu novo cargo no clube, uma das primeiras missões será definir com Carille quem são os garotos que se destacaram na Copinha que serão promovidos para o time principal. Até o momento, dois nomes certos são o volante Mantuan e o atacante Carlinhos, que já faziam parte do plantel principal na temporada passada.







