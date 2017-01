Pintor é preso com maconha e pasta base em ônibus Lázaro Jr. Link



Um pintor de 38 anos, morador no bairro Santo Antônio, em Birigui, foi preso acusado de tráfico de drogas após ser flagrado com um tijolo de maconha e outro de pasta base de cocaína em um ônibus, na madrugada desta segunda-feira (30), em Glicério.



O veículo que seguia sentido a Araçatuba foi abordado por policiais militares que faziam patrulhamento na praça de pedágio no quilômetro 488 da rodovia Marechal Rondon (SP-300). Os passageiros foram abordados e o pintor confessou que transportava uma porção de maconha e outra de cocaína que estavam na bolsa que trazia no colo.



Ao vistoriar a bolsa, os policiais encontraram cerca de 500 gramas de maconha e 550 gramas de pasta base de cocaína. O acusado disse que pegou a droga em Ribeirão Preto para revender em Birigui. Ele estava acompanhado da esposa e da filha de 2 anos de idade, mas disse que a mulher não tinha conhecimento do entorpecente.



Levado ao plantão policial de Penápolis, o homem foi preso em flagrante e após ser ouvido, encaminhado à cadeia da cidade.





