Trump promete receber refugiados de ilhas do Pacífico, diz premiê australiano

O presidente dos EUA, Donald Trump, aceitou honrar um acordo de seu antecessor, Barack Obama, para receber refugiados de assentamentos de ilhas do Pacífico, apesar da recente decisão de Washington de barrar imigrantes de determinados países de maioria muçulmana, segundo o primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull.



A promessa foi feita durante conversa telefônica de Turnbull com Trump, no último sábado, de acordo com relato do premiê australiano.



Na sexta-feira, Trump suspendeu o programa de refugiados da Casa Branca por quatro meses e proibiu a entrada nos EUA de cidadãos de vários países, incluindo Síria e Irã, por 90 dias.



Turnbull disse também que não discutiu a questão da Parceira Transpacífico (TPP) com Trump. Há uma semana, Trump cumpriu promessa de campanha ao assinar um memorando que formaliza a retirada dos EUA da TPP, um acordo de livre comércio que envolveria 12 países da região do Pacífico.



Com a saída dos EUA, a TPP é considerada inviável por muitos analistas, mas Turnbull já levantou a possibilidade de um acordo que exclua Washington. Fontes: Associated Press/Dow Jones Newswires.







