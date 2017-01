Dólar à vista abre instável sob pressão do fechamento da Ptax Agência Estado Link



O dólar mostra instabilidade no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 30, sob pressão do início da disputa técnica em torno da formação da última ptax de janeiro, que será definida na terça-feira, 31. Com o volume de negócios ainda baixo, a moeda no balcão abriu em queda, subiu em seguida, mas voltou a recuar novamente.



No mercado futuro, por outro lado, o dólar fevereiro seguia em alta, após começar o dia em baixa. Neste caso, o sinal está alinhado ao viés externo positivo do dólar ante divisas principais (euro e libra) e algumas emergentes, como o dólar australiano, o dólar canadense, o dólar neozelandês, rublo russo e o rand sul africano.



Por volta das 10 horas, o dólar à vista no balcão recuava 0,11%, negociado a R$ 3,1458, enquanto, no mercado futuro, o dólar para fevereiro tinha valorização de 0,08, cotado a R$ 3,1470.



Internamente, a chegada de Eike Batista, no período da manhã, ao Rio de Janeiro, traz certa apreensão sobre um possível acordo de delação premiada. Ainda em Nova York, antes de partir para o Brasil, o empresário afirmou que "está na hora de ajudar a passar as coisas a limpo". Ele será preso assim que desembarcar, no Galeão, segundo a Polícia Federal.



Também pela manhã, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que a presidente da Corte, Cármen Lúcia, homologou as delações premiadas dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato.







