Garçom é preso após bater carro em padaria municipal

Um garçom de 42 anos, morador no bairro Rosa Alberton, em Penápolis, foi preso na noite de domingo (29) por embriaguez ao volante, após bater o carro que conduzia na parede do prédio da Padaria Municipal. Teste do bafômetro constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Como não pagou a fiança, seria levado para a cadeia.



Segundo o boletim de ocorrência, o acusado conduzia um veículo Ford Escort pela rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira e, por volta das 21h30, perdeu o controle de direção, subiu na calçada e bateu na parede do prédio, que fica na esquina com a rua Minas Gerais.



Não houve danos no imóvel, mas ao falar com o garçom, os policiais perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez. Ele concordou em fazer o teste do bafômetro, que apontou 0,80 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.



O limite para a prisão em flagrante é 0,33 miligramas, por isso, o acusado foi levado ao plantão policial e teve a prisão confirmada pelo delegado plantonista, que arbitrou fiança em R$ 1 mil. O dinheiro não foi apresentado e ele seria levado para a cadeia da cidade.





