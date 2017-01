Artesp manda construir nova ponte na Rondon Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 09h59





A Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) determinou à concessionária Via Rondon, que administra a rodovia Marechal Rondon (SP-300) no trecho entre Bauru e Castilho, que construa uma nova ponte sobre o ribeirão Lajeado, em Penápolis. O trecho alagou quatro vezes este ano devido às chuvas que caíram na região.



Segundo a agência, a empresa recebeu na quinta-feira (26) um ofício determinando que tome providências imediatas para iniciar a obra e solucionar, por definitivo, os problemas de alagamento no trecho até a próxima temporada de chuvas.





Enquanto a obra não é feita, a Artesp autorizou a Via Rondon a adotar um novo esquema operacional nesse trecho da rodovia quando houver alagamento na pista leste (sentido Capital). Para evitar que o trânsito seja desviado por dentro de Penápolis, passando por Avanhandava para retornar à rodovia, no trecho de 400 metros entre os quilômetros 483,1 e 482,7, o tráfego será desviado para a pista oeste, que passará a ser compartilhada operando em mão dupla.



O desvio será feito por duas passagens de emergência que já foram feitas no canteiro central da rodovia, uma no quilômetro 483,1 para transposição do tráfego da pista leste para pista oeste; e outra no km 482,7 para o retorno dos veículos para pista leste.



"A partir de hoje (sexta-feira), sempre que houver previsão de alagamento do ribeirão do Lajeado, será feito o desvio com direcionamento do tráfego por cones, além de sinalização emergencial. A operação será implantada pela concessionária Via Rondon e pela Polícia Militar Rodoviária", informa a Artesp, em nota.



Segundo a agência, o novo esquema é provisório até que a obra da nova ponte seja executada pela Via Rondon. O objetivo é reduzir os impactos do desvio de 30 quilômetros que vinha sendo feito em dias de alagamento do Lajeado e os entrelaçamentos de tráfego que ocorriam com a implantação do esquema "Pare e Siga" anteriormente adotado.



OBRA

Nesta semana, o Ministério Público de Penápolis enviou ofícios à Polícia Militar Rodoviária, à Via Rondon e ao DER (Departamento de Estrada de Rodagem), solicitando informações sobre as interdições do quilômetro 483 da rodovia Marechal Rondon, devido ao alagamento da pista.



O promotor João Paulo Serra Dantas tomou a iniciativa após a Folha da Região publicar matérias sobre interdição do trecho. O alagamento no local é bastante comum, pois a ponte na pista leste é mais baixa do que a da pista contrária, construída durante a duplicação da rodovia, na década de 1980.



A Polícia Militar Rodoviária informou que as informações solicitadas serão repassadas ao MP assim que receber o ofício e a Via Rondon não se manifestou.



O DER informou que a rodovia, no trecho de Penápolis, está sob concessão e não havia recebido nenhuma citação sobre as demandas do Ministério Público Estadual.







