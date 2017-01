Garota de 12 anos é flagrada com motoneta em avenida Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 30/01/2017 - 08h50





Comentários via Facebook: Atualização: 09h28 de 30/01/2017



Uma adolescente de 12 anos, moradora no bairro Alvorada, foi flagrada pela Polícia Militar, conduzindo uma motoneta na avenida Brasília, em Araçatuba, na noite de domingo (29). Ela, que trazia na garupa outra garota que não teve a idade informada, alegou ter pego a motoneta escondida da avó, que estava dormindo.



Policiais militares que registraram a ocorrência informaram que faziam fiscalização pela avenida, que uma das principais da cidade e com grande movimento aos finais de semana. Era pouco depois das 18h quando eles abordaram a condutora com a motoneta e constataram que ela tinha apenas 12 anos.



A menina não tinha nenhum tipo de documento e disse que aproveitou o momento que a avó dormia para sair com o veículo. As duas garotas foram levadas para o plantão policial, onde foi feito contato com a avó da condutora.



A mulher, de 54 anos, foi até a delegacia e confirmou que estava dormindo e, ao acordar, não encontrou a Honda Biz. Minutos depois foi informada pela polícia da apreensão do veículo com a neta. A motoneta, que não está registrada no nome dela, foi apreendida e levada para o pátio de um guincho.



Após ser ouvida na presença da avó, a adolescente foi liberada.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão