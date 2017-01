Moradores promovem ações para arborizar ruas Monique Bueno Link



Domingo - 29/01/2017 - 12h52





Comentários via Facebook: Atualização: 16h18 de 29/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 25/01/2017 Thiago Castro e Ângelo Cardoso enfrentam resistências, mas não desistem Thiago Castro e Ângelo Cardoso enfrentam resistências, mas não desistem



Depois de muito escutar e ver nas redes sociais que moradores de Araçatuba reclamando do calor, sem muitas atitudes concretas, o comerciante Thiago Castro, de 35 anos, decidiu usar as próprias mãos para ajudar o meio ambiente. Junto com um amigo, o jornalista e fotógrafo Ângelo Cardoso, 49, ele desenvolveu uma ação voluntária, chamada “Verdes ruas”, há quatro meses.



Castro explica que esta ação consiste no plantio de mudas de árvores nos corredores comerciais da cidade, considerados hoje “desertos de cimento”. “O objetivo é melhorar o nosso clima e amenizar o calor que faz em Araçatuba. Árvores são muito importantes e as pessoas não se deram conta disso. Plantar uma árvore é produzir oxigênio”, definiu o comerciante, que diz já ter plantado mais de 30 mudas das espécies mais comuns na cidade, como resedá gigante, calistemo-chorão, ipê e quaresmeira.



PARCERIAS

Até o momento, a dupla comprou as mudas, que custam em média R$ 25 a R$ 30, além de ter contado com a ajuda de alguns empresários. A intenção agora é buscar parcerias com um maior número de comerciantes para que consigam doações em mudas e não em dinheiro.



O empresário e assessor tributário Eduardo Queiroz foi um dos que aceitou que Castro e Cardoso plantassem mudas em frente ao seu estabelecimento, na Marechal Deodoro. “Eu aceitei porque temos que melhorar o meio ambiente e as árvores não atrapalham nossa fachada. Pelo contrário, oferecem sombra aos nossos clientes”, disse Queiroz, ao frisar que escolheu a espécie pata-de-vaca.





Alexandre Souza/Folha da Região - 25/01/2017 Eduardo Queiroz permitiu: sombra para os clientes Eduardo Queiroz permitiu: sombra para os clientes



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão