'Jornal Nacional' ignora morte de Russo e público reclama na web

O Jornal Nacional não noticiou neste sábado, 28, a morte de Russo, que trabalhou por 46 anos nos principais programas de auditório da Globo. Nas redes sociais, o público notou a ausência de uma reportagem sobre ele e criticou o telejornal e a emissora



O noticiário falou da morte do ator britânico John Hurt, aos 77 anos, e dedicou um minuto de sua grade ao estrangeiro, mas não citou o famoso contrarregra.



Russo faleceu na manhã de sábado, 28, por complicações decorrentes de uma infecção pulmonar, aos 85 anos de idade. Ele deixou a emissora em 2014.







