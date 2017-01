Trump quer usar policiais no combate à imigração ilegal Agência Estado Link



Domingo - 29/01/2017 - 15h20





Comentários via Facebook:





Para compor sua tão divulgada força de deportação, o presidente dos EUA, Donald Trump, deve reativar um programa que dá a autoridades locais o poder de aplicar leis federais de imigração. O programa não foi muito lembrado na semana em que Trump anunciou planos de construir um muro na fronteira com o México, contratar milhares de agentes federais e impor restrições a refugiados de países do Oriente Médio. Mas pode ter um impacto significativo sobre a aplicação de leis de imigração em todo o país, apesar de críticos alegarem que a medida promove discriminação racial.



Mais de 60 agências policiais tinham essa autoridade especial em 2009, quando o debate nacional sobre imigração começava a se intensificar. Desde então, esse número caiu pela metade, devido em parte a reclamações de que os policiais não estavam preocupados com crimes mais sérios e estavam prendendo imigrantes por violações menores, como dirigir com a lanterna quebrada.



O xerife Joe Arpaio usou o programa de forma mais agressiva na área metropolitana de Phoenix, Arizona, e se tornou um dos mais conhecidos agentes de imigração em nível local. No entanto, perdeu o cargo na mesma eleição que colocou Trump na presidência, por causa da frustração dos eleitores com questões legais e custos mais altos com patrulhas.



Nesta semana, Trump disse que quer dar a autoridades locais poder para agir como agentes de imigração e ajudar a "investigar, apreender ou deter" imigrantes que estão no país ilegalmente.



A medida foi anunciada num momento em que o país está profundamente dividido em relação ao tratamento de imigrantes. Cidades como Chicago e São Francisco se opõem ao envolvimento de policiais em questões de imigração, enquanto condados em Massachusetts e no Texas querem fazer o mesmo.



Defensores do programa dizem que departamentos de polícia podem melhorar a aplicação das leis de imigração e evitar que criminosos voltem para seus bairros, enquanto opositores alegam que isso vai resultar em mais discriminação racial e minar a confiança das comunidades na polícia.



Segundo Cecillia Wang, advogada da Associação Americana de Liberdades Civis, autoridades locais que queiram fazer parte do programa devem considerar o que aconteceu quando 100 policiais de Arpaio ganharam poder de aplicar certas leis de imigração. O xerife usou sua autoridade para realizar patrulhas que tinham como alvo imigrantes. Mais tarde, um juiz federal concluiu que os policiais de Arpaio tinham discriminado latinos. Fonte: Associates Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão