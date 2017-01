Xuxa e Luciano Huck lamentam a morte de Russo Agência Estado Link



Xuxa e Luciano Huck foram alguns dos artistas que lamentaram a morte de Russo nas redes sociais. Os dois apresentadores trabalharam com o assistente de palco, em períodos diferentes, na Globo.



"Russo, continue correndo de um lado pro outro e alegrando a todos, só que agora em um lugar especial. Você fez parte da minha historia, com Deus sic", escreveu Xuxa.



"Dedico o Caldeirão de hoje a ele. Foram muitos anos correndo pelo nosso estúdio. Muitas risadas. Russo é parte da história dos programas de auditório. Parte da história da TV no Brasil. Deixa muitas histórias e muitas lembranças. Vá em paz meu amigo querido", publicou Huck.



Outros artistas também homenagearam Russo, morto aos 85 anos, na manhã de sábado, 28, por complicações decorrentes de uma infecção pulmonar. O enterro foi realizado neste domingo, 29, no Cemitério de Xerém, no Rio de Janeiro.



"O verdadeiro Super-Homem é aquele que protege todos a sua volta com a força do seu amor. São esses os heróis que ficam de exemplos nobres pra história. Os que caminharam sempre com um sorriso no rosto, com a gentileza nos gestos, com palavras de afeto, sem armaduras, muito menos máscaras. Não precisam delas. São homens cobertos não por capas mas apenas pelo essencial no ser humano que é a alma do bem. Voe sem capa Russo. O céu te abraça hoje cheio de orgulho de um verdadeiro herói. Que sorte a do céu! Ele agora o tem", escreveu Danielle Winits.



Marina Elali, Sônia Abrão e Simony também homenagearam Russo em seus perfis nas redes sociais.







