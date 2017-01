Síria: rebeldes começam a deixar região que tem principal fonte de água do país Agência Estado Link



A TV estatal da Síria informou que os rebeldes começaram a evacuar o Vale de Barada, como parte de um acordo para entregar a principal fonte de água da região da capital país de volta ao controle do governo.



A TV Al-Ikhbariya disse que quatro ônibus transportando 160 rebeldes e membros da família partiram no domingo para a província de Idlib, onde se juntarão milhares de outros rebeldes e dissidentes da área de Damasco.



A evacuação marca o fim de um impasse de quase seis semanas entre rebeldes e forças pró-governo que levou a severos cortes de água para cerca de 5 milhões de pessoas em Damasco.



O governador da província de Damasco disse à emissora síria que a pressão da água deve começar a retornar a Damasco amanhã, após os engenheiros repararem as instalações destruídas no combate. Fonte: Associated Press.







