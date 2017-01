Chuva causa alagamentos em Araçatuba e região Amanda Lino Link



Domingo - 29/01/2017 - 12h40





Atualização: 12h51 de 29/01/2017

Colaboração de leitor - 28/01/2017 Refluxo de esgoto em residência no condomínio Moradas, em Araçatuba Refluxo de esgoto em residência no condomínio Moradas, em Araçatuba



A chuva intensa que caiu durante a noite de ontem e madrugada de hoje na região causou alagamentos e refluxo de esgoto em diversos locais de Araçatuba. Os alagamentos foram registrados na avenida João Arruda Brasil e na rua Vereador Aldo Campos, no trecho do bairro Paraíso, entre outros pontos da cidade.



Moradores do condomínio residencial Moradas 1, no bairro Aeroporto, entraram em contato com a Folha da Região para reclamar do refluxo do esgoto, que invadiu as casas na noite de ontem, além da água da chuva. De acordo com os moradores, apenas na manhã deste domingo, técnicos da Samar (Soluções Ambientais Araçatuba) compareceram nos imóveis para resolver o problema.



REGIÃO

A área central de Castilho, na região de Araçatuba, também foi castigada pela chuva forte. Em menos de meia hora, a rua Osório Junqueira se transformou em um verdadeiro rio. Diversas vias e casas foram invadidas pela água, que precisou ser retirada com o auxílio de baldes pelos moradores. (Colaborou Roni Willer)





