UBS perde estoque de medicamentos após invasão

O estoque de medicamentos e vacinas da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Jardim TV, em Araçatuba, foi perdido após o local ter sido alvo de bandidos neste fim de semana. De acordo com denúncia feita à polícia, eles desligaram a energia elétrica do local para furtar dois televisores, resultando na perda dos produtos conservados sob refrigeração.



O caso foi denunciado à polícia por volta das 2h deste domingo, quando a Guarda Municipal foi acionada e compareceu até à unidade básica de saúde, onde um dos enfermeiros que atua no estabelecimento informou que os cadeados do portão, que dá acesso à avenida Prestes Maia e os da porta frontal da unidade, tinham sido arrombados.



Em seguida, ao verificaram a caixa de energia da UBS, constataram que todos os disjuntores tinham sido desligados. No local foi encontrada uma chave de fenda, que teria sido usada para abrir os cadeados e a caixa de energia. O prejuízo com a perda dos medicamentos e vacinas não foi informado.







