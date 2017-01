EUA: Militar norte-americano morre durante operação contra Al-Qaeda no Iêmen Agência Estado Link



Os militares norte-americanos informaram que um membro das forças do país foi morto e três outros ficaram feridos durante uma operação no Iêmen que teve como alvo uma filial local da Al-Qaeda.



O Comando Central dos EUA disse em um comunicado neste domingo que outro membro das Forças Armadas foi ferido em um "pouso forçado" em um local próximo. Segundo o órgão, a aeronave ficou incapacitada para voar novamente e "foi então intencionalmente destruída no lugar".



Segundo o Comando Central, 14 combatentes da Al-Qaeda na Península Arábica foram mortos na operação e que membros do serviço norte-americano conseguiram "prováveis informações sobre o planejamento de futuras tramas terroristas".



A segurança iemenita e autoridades tribais dizem que o ataque na província de Bayda matou três altos líderes da Al-Qaeda. Fonte: Associated Press.







