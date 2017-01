Alemanha: partido de centro-esquerda escolhe Schulz como candidato a chanceler Agência Estado Link



O principal partido de centro-esquerda da Alemanha anunciou apoio ao ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, para liderar a campanha que tentará derrotar a chanceler Angela Merkel nas próximas eleições do país.



Os membros da executiva nacional do Partido Social-Democrata concordaram neste domingo em fazer Schulz seu candidato para o cargo de chanceler, cargo que é ocupado tradicionalmente pelo partido que recebe a maioria dos votos na eleição geral.



Schulz, de 61 anos, também deverá se tornar líder do partido em março, depois que o outro candidato ao posto, Sigmar Gabriel, desistiu inesperadamente na semana passada.



As pesquisas colocaram a popularidade de Schulz próxima à de Merkel, que concorrerá para um quarto mandato na votação de 24 de setembro.



Schulz se posicionou contra o discurso anti-imigrante que impulsionou o partido nacionalista Alternativa para a Alemanha nos últimos anos. Fonte: Associated Press.







