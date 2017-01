Jordânia: Rei Abdullah II inicia visita a Washington nesta segunda-feira Agência Estado Link



Domingo - 29/01/2017 - 09h00





Comentários via Facebook:





O rei da Jordânia Abdullah II iniciará uma visita de trabalho a Washington amanhã (30), três dias depois que o presidente Donald Trump proibiu temporariamente a entrada nos Estados Unidos de pessoas de sete países de maioria muçulmana e suspendeu o programa de reassentamento de refugiados.



A mídia estatal jordaniana disse que o rei se reunirá com funcionários da administração e membros do Congresso, mas não mencionou uma visita à Casa Branca.



A Jordânia não está entre os países que sofreram a proibição de viajar por 90 dias, por questões de segurança, mas considera o reassentamento de refugiados nos EUA e em outros países uma forma de aliviar sua própria carga. A Jordânia hospeda mais de 650.000 refugiados sírios.



O analista Fahed Khitan disse neste domingo que uma possível mudança dos EUA na campanha militar contra extremistas do Estado islâmico provavelmente será um problema. A Jordânia pertence a uma coalizão de combate ao grupo extremista liderada pelos EUA. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão