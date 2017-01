Com três de Walcott, Arsenal atropela e vai às oitavas da Copa da Inglaterra Agência Estado Link



Sábado - 28/01/2017 - 18h00





Comentários via Facebook:





O Arsenal atropelou o Southampton neste sábado, goleou o adversário por 5 a 0, fora de casa, e avançou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Os destaques da partida foram os atacantes Walcott, com três gols, e Welbeck, com dois.



Mas vale destacar também todo o setor ofensivo, que infernizou a zaga adversária. Apesar de entrar em campo com um time misto, os gols saíram de belas jogadas. E isso sem o técnico francês Arsène Wenger no banco de reservas. O treinador cumpriu o primeiro dos quatro jogos de suspensão por ter empurrado o quarto árbitro durante duelo do Campeonato Inglês.



O Southampton, que no meio da semana havia eliminado o Liverpool na semifinal da Copa da Liga Inglesa com uma bem-sucedida retranca, viu a sua estratégia desta vez ruir logo aos 18 minutos de partida. O Arsenal pressionou desde o início e passou a envolver o adversário.



Após bela troca de passes pelo lado esquerdo, Lucas Pérez deixou Welbeck livre e ele só teve o trabalho de dar um leve toque sobre o goleiro: 1 a 0. Quatro minutos depois, Chamberlain lançou do campo de defesa nas costas da zaga. Welbeck dominou, invadiu a área e bateu cruzado para ampliar.



O Southampton não esboçava reação e ainda levou o terceiro gol, aos 36 minutos. Após saída errada dos anfitriões, Welbeck roubou a bola, tocou para Lucas Pérez, recebeu na linha de fundo e rolou para Walcott. O atacante se antecipou ao zagueiro e mandou para as redes.



No segundo tempo, o Arsenal tirou um pouco o pé. Mas Alexis Sánchez entrou empolgado na vaga de Welbeck e colocou novamente fogo na partida. Aos 26 minutos, ele recebeu na direita, foi até a linha de fundo e rolou para trás. Walcott apareceu e bateu colocado. Aos 41, Sánchez arrancou em um contra-ataque pelo lado esquerdo até a entrada da área e deu nova assistência para Walcott marcar o quinto do Arsenal.



O Arsenal agora volta as suas atenções para o Campeonato Inglês. Nesta terça-feira receberá o Watford pela 23.ª rodada da competição. O time de Arsène Wenger está na segunda colocação com 47 pontos, a oito de distância do líder Chelsea.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão