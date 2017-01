Homem é preso transportando mais de 44 quilos de maconha Monique Bueno Link



Divulgação Droga estava escondida em diversas partes do Corsa Droga estava escondida em diversas partes do Corsa



Um homem de 32 anos, morador de São Paulo, foi preso no início da tarde deste sábado (28) por tráfico de drogas. Sozinho, ele dirigia um Corsa, com placas de São Paulo, lotado de tabletes de maconha escondidos em algumas partes do veículo, como as laterais e parachoque.



No total, foram 106 tabletes, pesando 44,917 quilos. Integrantes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Rodoviária conseguiram chegar até o condutor por meio de fiscalização de combate ao narcotráfico, por volta das 12h. Inicialmente, o homem tentou fugir, mas depois foi abordado no km 296 da rodovia SP-425 (Assis Chateaubriand), em Penápolis.



Ele confessou que transportava a droga, que saiu do Paraná com destino a Ilhéus, na Bahia. Pelo transporte, receberia R$ 6 mil. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia de Penápolis. O veículo e os tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil da cidade.





