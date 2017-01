The Doors: estreia cinquentenária do grupo norte-americano Talita Rustichelli Link



O ano de 1967 foi importante em relação a lançamentos de discos de rock. Há 50 anos, chegavam ao mercado, por exemplo, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, dos Beatles, e os discos de estreia de bandas e artistas como Velvet Underground (“Velvet Underground & Nico”), David Bowie (“David Bowie”), Jimi Hendrix (“Are You Experienced”) e Pink Floyd (“The Piper at the Gates of Dawn”). Neste meio também está o grupo norte-americano The Doors, que lançou naquele mesmo ano emblemático seu primeiro LP.“The Doors” chegou às lojas na primeira semana de janeiro e atualmente é considerado um dos discos de estreia mais importantes da história do rock; aparece, inclusive, na lista dos 200 álbuns definitivos no “Rock and Roll Hall of Fame”. O registro contém 11 faixas, compostas, em maior parte, pelo vocalista Jim Morrison (1943-1971) e pelo guitarrista Robby Krieger.Ainda com Ray Manzarek (teclados) e John Densmore (bateria) na formação oficial e no estúdio, o projeto contou com Doug Labahn no baixo nas gravações. E é neste material cinquentenário que estão clássicos como “Light My Fire”, “Break On Through” e “The End”.



