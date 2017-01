Síria: Tropas do governo tomam controle de fonte de água das mãos de rebeldes Agência Estado Link



Tropas do governo da Síria tomaram o controle da principal fonte de água de Damasco neste sábado. Militares trabalham para remover minas terrestres, dando um fim a semanas de lutas contra rebeldes na área, conforme informou a TV estatal síria e a imprensa opositora.



O governador local, Alaa Ibrahim, disse que a manutenção do acesso à água vai ser feita assim que os militares decretem que a área é segura.



O confronto em torno do vilarejo Ain el-Fijeh restringiu o acesso a água de cerca de 5 milhões de residentes de Damasco por mais de um mês. Fonte: Associated Press.







