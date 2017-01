‘Araçatuba está se recuperando da UTI’, diz secretário da Fazenda Rafaela Tavares Link



Sábado - 28/01/2017 - 15h52





Josué Cardoso de Lima trabalha para sanar rombo de R$ 35 mi







Com graduação em ciências contábeis e especialização em auditoria, gerência financeira e direito tributário, ele atuou como fiscal de tributos no município de Araçatuba entre 1993 e o ano passado, além de ministrar aulas como professor universitário.

Em entrevista à Folha da Região, Lima explicou como será o acompanhamento trimestral do orçamento e medidas a serem tomadas caso a arrecadação esperada não seja alcançada.









Araçatuba está se recuperando da UTI. É assim que o novo secretário municipal da Fazenda descreve o estado dos cofres da maior cidade da região. Há cerca de um mês, Josué Cardoso de Lima, 48 anos, assumiu a pasta com a missão de cuidar da saúde financeira de um município que começa o ano com um rombo de R$ 35 milhões herdados da gestão anterior, dos quais R$ 29 milhões são dívidas que devem ser quitadas com o Tesouro do município.Com graduação em ciências contábeis e especialização em auditoria, gerência financeira e direito tributário, ele atuou como fiscal de tributos no município de Araçatuba entre 1993 e o ano passado, além de ministrar aulas como professor universitário.Em entrevista à Folha da Região, Lima explicou como será o acompanhamento trimestral do orçamento e medidas a serem tomadas caso a arrecadação esperada não seja alcançada.



