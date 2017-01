Região de Araçatuba teve redução de roubos em 2016 Lázaro Jr. Link



Sábado - 28/01/2017 - 15h46





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - 19/04/2016 Águia levanta voo para participar de uma das várias operações realizadas no ano passado Águia levanta voo para participar de uma das várias operações realizadas no ano passado







De acordo com os números divulgados nesta semana pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, a queda nos assaltos foi de 20,9% em Araçatuba, de 34,5% em Birigui e chegou a 69% em Penápolis. Entre os municípios mais populosos da região, Andradina foi o único que registrou aumento nos roubos no ano passado, com 70 casos registrados, contra 59 em 2015, crescimento de 18,6%.



MEDIDAS

A Polícia Militar informa que a redução dos índices em Araçatuba, Birigui e Penápolis é consequência de ações desenvolvidas pelo 2º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Araçatuba, durante o ano passado.







Enquanto o Estado registrou alta de 3,18% no número de roubos no ano passado em comparação com 2015, no período houve redução de 36,5% na quantidade desse tipo de crime registrado na região de Araçatuba, que é composta por 43 municípios da área de abrangência do CPI-10 (Comando de Policiamento do Interior) e do Deinter (Departamento de Polícia Judiciária).De acordo com os números divulgados nesta semana pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, a queda nos assaltos foi de 20,9% em Araçatuba, de 34,5% em Birigui e chegou a 69% em Penápolis. Entre os municípios mais populosos da região, Andradina foi o único que registrou aumento nos roubos no ano passado, com 70 casos registrados, contra 59 em 2015, crescimento de 18,6%.MEDIDASA Polícia Militar informa que a redução dos índices em Araçatuba, Birigui e Penápolis é consequência de ações desenvolvidas pelo 2º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Araçatuba, durante o ano passado.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão