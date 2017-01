Saúde de Araçatuba paralisa compra de fraldas geriátricas Monique Bueno Link



Sábado - 28/01/2017 - 15h39





Comentários via Facebook: Atualização: 15h42 de 28/01/2017

Valdivo Pereira/Folha da Região - Arquivo Geraldo disse que pacientes podem recorrer a farmácias populares Geraldo disse que pacientes podem recorrer a farmácias populares







"Para sanarmos este problema, estamos providenciando um estudo individual de cada paciente para continuidade ao atendimento administrativo”, informou o farmacêutico responsável da Secretaria de Saúde de Araçatuba, Paulo Ernesto Geraldo. Ele explica que a pasta vinha atendendo administrativamente aos casos de pacientes vulneráveis com 90 fraldas ao mês, nos tamanhos P, M, G e EG, na intenção de amenizar os custos destas famílias.



“Essa quantidade foi padronizada, considerando o princípio da igualdade, no qual todos munícipes devem receber o mesmo tratamento, sem privilegiar um ou desmerecer outro”, disse Geraldo, ao ressaltar que o deferimento de tal solicitação cabia ao secretário da pasta, juntamente com o prefeito da gestão anterior.







Após gastar R$ 700 mil com a compra de fraldas geriátricas ao longo do ano passado, a Prefeitura de Araçatuba paralisou a aquisição do produto no mês de outubro, deixando de atender 700 pacientes. A alegação foi dificuldade financeira para adquirir um montante de 100 mil unidades mensalmente."Para sanarmos este problema, estamos providenciando um estudo individual de cada paciente para continuidade ao atendimento administrativo”, informou o farmacêutico responsável da Secretaria de Saúde de Araçatuba, Paulo Ernesto Geraldo. Ele explica que a pasta vinha atendendo administrativamente aos casos de pacientes vulneráveis com 90 fraldas ao mês, nos tamanhos P, M, G e EG, na intenção de amenizar os custos destas famílias.“Essa quantidade foi padronizada, considerando o princípio da igualdade, no qual todos munícipes devem receber o mesmo tratamento, sem privilegiar um ou desmerecer outro”, disse Geraldo, ao ressaltar que o deferimento de tal solicitação cabia ao secretário da pasta, juntamente com o prefeito da gestão anterior.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão