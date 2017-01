Homem furta bolsa e é preso em seguida Monique Bueno Link



Sábado - 28/01/2017 - 15h28





Comentários via Facebook:



Um homem de 22 anos, morador de Valparaíso, foi preso na madrugada deste sábado (28) após furtar a bolsa de uma mulher, 41, no bairro Vila Mendonça, em Araçatuba.



Durante patrulhamento pelo bairro, policiais militares avistaram o rapaz agachado na calçada da esquina das ruas Tiradentes e Amazonas, mexendo em um objeto. A atitude chamou a atenção dos PMs, que resolveram abordá-lo. Ao avistar a viatura, o homem correu segurando uma bolsa de cor preta.



Ele chegou a se esconder atrás de um veículo, depois correu novamente e entrou numa casa. Nessa trajetória, dispensou a bolsa na rua. Foi localizado pelos policiais e revistado. Em seu poder havia R$ 23,55, que alegou ser fruto de seu trabalho. Ao lado do muro da casa onde ele se escondeu estava a bolsa e, em seu interior, uma carteira com documentos pessoas em nome da vítima. Também havia uma conta de celular com o número do telefone da mulher.



Os policiais militares ligaram para a vítima, que disse que não tinha percebido o furto da bolsa, confirmando depois de verificar que ela não estava em seu quarto. Para furtar o objeto, o ladrão escalou o muro da residência, que é baixo, e saiu no quintal. Depois enfiou a mão pela grade da janela e retirou a bolsa, que continha R$ 122 em dinheiro e demais pertences pessoais.



O homem confessou o furto e recebeu voz de prisão. Ele seria encaminhado neste sábado (28) à cadeia de Penápolis.









Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão