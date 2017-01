"Grande ideia", diz premiê de Israel a Trump sobre muro em fronteira com México Agência Estado Link



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, demonstrou apoio aos planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de construir um muro na fronteira com o México. Ele se referiu à iniciativa dizendo que esta é uma "grande ideia".



Em sua conta no Twitter, Netanyahu escreveu neste sábado que a barreira construída por Israel ao longo de sua fronteira com o Egito foi bem sucedida em conter o fluxo de imigrantes africanos.



"O presidente Trump está correto. Eu construí uma barreira ao longo da fronteira no sul de Israel. Isso impediu a imigração ilegal. Grande sucesso. Grande ideia", escreveu ele, que postou ainda imagens das bandeiras norte-americana e israelense.



A publicação marcou uma rara declaração pública do líder israelense sob um assunto doméstico dos Estados Unidos. Trump e Netanyahu falaram mais cedo esta semana e o primeiro-ministro de Israel planeja visitar a Casa Branca no próximo mês.



Após repetidos confrontos com o ex-presidente norte-americano Barack Obama, Netanyahu tem grandes expectativas envolvendo Trump, que já sinalizou que pode adotar um tom mais amistoso. Fonte: Associated Press.







