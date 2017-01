Passageira do Uber é morta por tiro durante assalto Agência Estado Link



Sábado - 28/01/2017 - 15h10





Comentários via Facebook: Atualização: 16h20 de 28/01/2017



Uma passageira do Uber foi morta na madrugada deste sábado durante um assalto nas proximidades da Cidade de Deus, favela na zona oeste do Rio. Samantha Pereira Teixeira, de 27 anos, solicitou a corrida pelo aplicativo após deixar a casa de show Barra Music, também na zona oeste, junto com amigas.



Após ser atingida por um tiro, a vítima foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo a Polícia Civil. O carro em que estava junto com as amigas foi abordado por dois homens em uma moto nas proximidades do viaduto da Cidade de Deus.



De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital, foi instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do latrocínio. "Iniciou-se um amplo trabalho de investigação visando apurar detalhadamente as circunstâncias do crime e sua autoria", informou a Polícia Civil em nota.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão