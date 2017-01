Funcionários de hospital de Bilac iniciarão greve Amanda Lino Link



Funcionários do hospital beneficente Padre Bernardo Braakhuis, em Bilac, decidiram, em assembleia, na sexta-feira de manhã (27), entrar em greve a partir da próxima segunda-feira (30). A partir das 10h30 desse dia, apenas 30% do efetivo dos empregados deverão comparecer à unidade para prestar atendimento de urgência e emergência por tempo indeterminado na entidade, que atende pacientes da cidade e ainda de Gabriel Monteiro, Piacatu e Santópolis do Aguapeí.A paralisação tem o objetivo de pressionar a AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil), que administra a entidade desde o primeiro semestre de 2015, a pagar os salários atrasados dos profissionais. A maioria deles votou pela greve na assembleia realizada pelo Sinsaúde (Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Araçatuba e Região), no hospital.



