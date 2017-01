China celebra Ano Novo Lunar com orações, incenso e fogos de artifício Agência Estado Link



Pequim, 28 (AE) - Os chineses se dirigiram a templos e a feiras em busca de um início auspicioso para o Ano Novo Lunar. Milhares de pessoas se reuniram nos principais templos de Pequim neste sábado, o primeiro dia do Ano do Galo.



Com roupas pesadas para enfrentar o frio, os chineses acenderam incensos e se curvaram enquanto faziam orações para ter fortuna e saúde. Até 80 mil pessoas eram esperadas no Templo Lama, no centro de Pequim, informou a televisão estatal. A decoração na capital chinesa incluía lanternas vermelhas, enquanto produtos e alimentos tradicionais estavam à venda.



Outras tradições do Ano Novo Lunar incluem comer bolinhos no norte da China e também os fogos de artifício. O governo chinês pediu que os quadros do Partido Comunista não vendessem fogos, devido às preocupações ambientais, mas algumas pessoas mantinham a tradição, apesar do risco de um eventual incêndio e dos altos níveis de poluição em várias cidades do país.



Chineses pelo mundo também celebravam o feriado, com visitas a templos e outros eventos. Grandes grupos se reuniram na noite de sexta-feira em Hong Kong e na Malásia para o início do feriado. No Rio de Janeiro, houve dança com um dragão e uma performance de tai chi chuan. Em Nova York, houve fogos sobre o rio Hudson.



Nesta época do ano, os chineses gostam de ingerir alimentos considerados "de boa sorte", como bolas de massa e peixe. Como é o Ano do Galo, alguns aproveitavam para comer patas de galinha. "Todos necessitamos de algo da energia do galo", disse Liza Chu, autora de um guia sobre pratos cantoneses em Hong Kong. Segundo ela, os nascidos no Ano do Galo são "pessoas muito extrovertidas".



O feriado do Ano Novo Lunar mantém os mercados financeiros da China fechados até a quinta-feira Fonte: Associated Press.







