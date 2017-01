Scania mantém aportes no País, apesar da crise Agência Estado Link



Sábado - 28/01/2017 - 09h05





Comentários via Facebook:





Com a expectativa de que o Brasil volte a crescer e com uma estratégia voltada para exportações, a Scania acelerou os investimentos no País. A montadora engatou, em 2016, um programa de desembolsos de R$ 2,6 bilhões na operação brasileira até 2020, disse Per-Olov Svedlund, presidente da empresa na América Latina, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do grupo Estado. A média anual de aporte passa a ser de R$ 520 milhões - até então era de R$ 100 milhões. O executivo não detalhou os projetos.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão