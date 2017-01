Dilador e Edna dividem agenda para dar conta da demanda Coluna Periscópio Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 20h36





Comentários via Facebook: Atualização: 20h41 de 27/01/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 30/11/2016 Contrariando expectativas de céticos, sintonia entre Dilador e Edna tem impressionado Contrariando expectativas de céticos, sintonia entre Dilador e Edna tem impressionado



O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), e a vice-prefeita, Edna Flor (PPS), estão dividindo a agenda de atendimento no gabinete para dar conta de todas as demandas. Cada um divide as tarefas em suas salas de trabalho.



Nos últimos dias, os atendimentos têm começado às 8h e se estendido além das 19h. Esta foi uma saída para que ninguém ficasse esperando por dias ou horas para falar com eles. São reuniões com sugestões de melhorias e até solução de problemas pendentes desde a gestão passada.



MANTRA

Segundo fontes da coluna, contrariando a expectativa de muitos céticos, a sintonia entre Dilador e Edna tem impressionado quem os observa. Apesar de estilos diferentes, eles têm tentado demonstrar que falam a mesma língua. Isso pelo fato de ambos sempre usarem o mesmo mantra na hora de atender aos pedidos: é hora de cortes, de economizar e de rever contratos.



TRANSPARÊNCIA

Dilador deu uma ordem expressa ao Setor de Comunicação na última terça-feira (24). Ele quer que o site da Prefeitura de Araçatuba seja melhorado e o Portal da Transparência totalmente reformulado, se for necessário. Ele disse que quer a maior transparência possível e que as secretarias não omitam um dado sequer pelo portal. A ideia é a de que tudo já esteja arrumado até o segundo trimestre deste ano. (Ronaldo Ruiz Galdino)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão