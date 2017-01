Dengue: Índice de larvas dispara em Araçatuba Monique Bueno Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 16h28





Comentários via Facebook: Atualização: 16h30 de 27/01/2017







A Prefeitura não informou quantos imóveis foram visitados, mas a média é de cinco mil. Sabe-se que foram encontradas larvas em 470 recipientes, dentre os mais variados: vaso de plantas, bebedouros de animais, bandeja de geladeira, ralos internos e externos, dentre outros.



A região com mais foco do mosquito é a que compreende os bairros Clibas de Almeida Prado, Parque Industrial, Etemp, Atlântico 1 e 2, Chácaras Arco-Íris, Manoel Pires, Jardim Centenário, Petit Trianon, Chácaras Versalhes e São Rafael.





Depois de comemorar queda no índice larvário, de 1,2% em julho do ano passado, Araçatuba volta a registrar aumento de imóveis com larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O primeiro Liraa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti) de 2017 resultou em 7,7%, enquanto o recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é de até 1%.A Prefeitura não informou quantos imóveis foram visitados, mas a média é de cinco mil. Sabe-se que foram encontradas larvas em 470 recipientes, dentre os mais variados: vaso de plantas, bebedouros de animais, bandeja de geladeira, ralos internos e externos, dentre outros.A região com mais foco do mosquito é a que compreende os bairros Clibas de Almeida Prado, Parque Industrial, Etemp, Atlântico 1 e 2, Chácaras Arco-Íris, Manoel Pires, Jardim Centenário, Petit Trianon, Chácaras Versalhes e São Rafael.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão