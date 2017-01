Homem é preso acusado de roubar agente da zona azul Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 16h26





Um homem de 42 anos, morador no bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui, foi preso na tarde de quinta-feira (27), acusado de roubar R$ 50 de um funcionário da zona azul do município. O estacionamento rotativo na cidade é administrado pela Adefibi (Associação dos Deficientes Físicos de Birigui).



Policiais militares estavam em patrulhamento pela região central da cidade, por volta das 15h, quando foram informados pela vítima, de 35 anos, que ele tinha sido roubado nas imediações da praça Dr. Gama. Segundo o agente, o crime tinha ocorrido cerca de dez minutos antes, por um homem que simulou estar armado.



Com a vítima na viatura, os policiais realizaram patrulhamento na região central. Como o suspeito não foi encontrado, eles seguiram para a periferia e o encontraram na Vila Bandeirantes. Já conhecido nos meios policiais por furto e roubo, o acusado foi reconhecido pelo agente, mas negou o crime.



Ele foi levado para a delegacia e preso em flagrante. O dinheiro roubado não foi recuperado.





