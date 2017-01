Cido Sério fica livre de multa por convênio com o Ciap Ronaldo Ruiz Galdino Link



Em setembro de 2015, a corte de contas condenou o petista e o ex-diretor do Ciap Dinocarme Aparecido Lima ao pagamento da multa, que, em valores atuais, corresponde a 160 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), cujo valor unitário, atualmente, está em R$ 25,07. O tribunal determinou ainda que a entidade devolva aos cofres públicos R$ 913.594,39, referentes a cobranças de “despesas administrativas”, consideradas ilegais.



Porém, o conselheiro Renato Martins Costa assinalou que Cido se deparou com essa situação no início de seu mandato, sem que houvesse tempo hábil para modificar o curso da execução do contrato, que durou por apenas três meses em seu governo. No entanto, o conselheiro manteve as sanções ao Ciap e a Lima.



A reportagem não conseguiu entrar em contato com o Ciap nem com os advogados de Lima. Em 2011, Lima foi condenado a 17 anos de prisão por desviar mais de R$ 300 milhões de dinheiro público.





