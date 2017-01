Depois da recusa de Tieza, Alceu vai ser líder de Dilador na Câmara Ronaldo Ruiz Galdino Link



Fotos: Dayse Maria/Folha da Região - 05/12/2017 Alceu disse que função será uma tarefa fácil; Tieza alega que não quer ficar 'amarrada' ao Paço Alceu disse que função será uma tarefa fácil; Tieza alega que não quer ficar 'amarrada' ao Paço







O vereador Alceu Batista (PV) foi escolhido nesta sexta-feira (27) como líder do prefeito Dilador Borges (PSDB) na Câmara de Araçatuba. O convite foi feito após a tucana Tieza Marques de Oliveira não aceita a função. A primeira sessão ordinária desta legislatura está prevista para o próximo dia 6.Antiga aliada de Dilador e única representante do PSDB no Legislativo nas duas últimas legislaturas, Tieza disse que ficou surpresa e honrada com o pedido. Porém, a função de liderança, segundo a parlamentar, poderia comprometer seu mandato por causa das atribuições do papel. "Eu gosto muito de ir para a rua. Talvez eu ficasse muito amarrada ao Paço Municipal", afirmou.Alceu disse que a liderança do governo será uma tarefa fácil, pois tem confiança que Dilador não vai propor "defender o indefensável". Além disso, o vereador, que está na primeira legislatura, afirma ter um bom relacionamento com os colegas.



