Bolsas da Europa fecham na maioria em queda, de olho em May e Trump

As principais bolsas europeias fecharam na maioria em baixa nesta sexta-feira, 27, em um movimento de realização de lucros após altas recentes em alguns mercados. Além disso, investidores monitoraram notícias de empresas e a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a premiê do Reino Unido, Theresa May, em Washington.



O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,35% (1,29 ponto), para 366,21 pontos. Na semana, o índice subiu 1,00%.



May se reúne na tarde desta sexta-feira com Trump, mas a coletiva de ambos à imprensa ocorrerá apenas após o fechamento na Europa. Os investidores desejam saber eventuais detalhes sobre a política comercial de ambos e o que isso pode significar para o quadro global.



Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,32%, em 7.184,49 pontos. Na semana, o FTSE-100 recuou 0,19%. Entre as ações em foco, Tesco subiu 9,29%, após anunciar uma fusão com Booker Group. No setor bancário, Lloyds caiu 0,45% e Barclays recuou 0,75%, enquanto entre as mineradoras Glencore subiu 2,15% e Antofagasta recuou 1,73%.



Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,29%, para 11.814,27 pontos. Nesta semana, o DAX avançou 1,58%. O setor bancário teve jornada negativa, com Commerzbank e Deutsche Bank em baixa de 0,92% e 1,34%, respectivamente. No setor de energia, o papel da E.ON caiu 0,84%. Já o da companhia aérea Lufthansa avançou 1,63% e o da Thyssenkrupp teve alta de 1,67%.



Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 recuou 0,56%, para 4.839,98 pontos. Na semana, o CAC-40 caiu 0,22%. Crédit Agricole teve queda de 0,56% e Société Générale caiu 0,37%, enquanto a petroleira Total perdeu 1,20%.



Em Milão, o FTSE-MIB teve baixa de 0,57%, em 19.329,26 pontos. Na semana, o FTSE-MIB recuou 0,77%. No setor bancário, Intesa Sanpaolo subiu 0,80% e Banco BPM avançou 0,77%, mas UniCredit teve queda de 5,17%, após a notícia de que o banco não venderá sua participação na Mediobanca, segundo um executivo da empresa citado pela mídia local. O papel da Fiat Chrysler avançou 0,48%.



Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 fechou em queda de 0,09%, em 9.504,10 pontos. Nesta semana, o IBEX-35 subiu 1,32%. A ação do Santander caiu 0,09% hoje e a do Bankia recuou 0,71%, enquanto Banco de Sabadell avançou 2,05%. No setor de energia, Iberdrola caiu 0,52%, em jornada negativa para o petróleo.



Em Lisboa, o PSI-20 foi na contramão da maioria e subiu 0,58% hoje, para 4.609,78 pontos. Na semana, o PSI-20 avançou 0,18%. Banco BPI ficou estável e Banco Comercial Português avançou 4,36%, mas Galp Energia recuou 0,43%. (Com informações da Dow Jones Newswires)







