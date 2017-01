Justiça concede liberdade provisória a ex-vereador de Birigui Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 27/01/2017 - 15h27





Comentários via Facebook: Atualização: 15h41 de 27/01/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 06/12/2016 Odair foi flagrado em uma caminhonete com uma espingarda equipada com um silenciador Odair foi flagrado em uma caminhonete com uma espingarda equipada com um silenciador







Leia também:

Ex-vereador e candidato a vice-prefeito é preso pela PM



Segundo o advogado Milton Walsinir de Lima, responsável pela defesa do ex-parlamentar, o documento chegou à cadeia de Penápolis na noite de quinta-feira (26) e ele foi imediatamente liberado.



A arma apreendida com Odair do Paulista é uma espingarda calibre 22, que é de uso permitido mediante registro e autorização de porte. Como ele não tinha os documentos, caberia a fiança para responder pelo crime em liberdade. Porém, ela estava equipada com um silenciador, acessório que é proibido, e não houve direito a fiança.



Ao conceder a liberdade provisória, o juiz considerou que não há provas de eventual reincidência por parte do ex-vereador nem de descumprimento de ordem judicial. Entretanto, Odair terá que comparecer mensalmente ao Fórum, está proibido de sair da comarca de Birigui por prazo superior a oito dias sem autorização judicial e terá que comparecer a todos os atos do processo.



TRABALHADOR

Em contato com a Folha da Região, o ex-vereador fez questão de esclarecer que não é criminoso, é trabalhador e que a arma era usada para abater javaporco no sítio que possui, em Piacatu, e para segurança. "Sou trabalhador e pai de família. Já fui assaltado três vezes na minha propriedade, por isso tinha arma", disse.



Ele explicou que trabalhou no mercado que possui até por volta das 17h na quarta-feira e depois foi para o sítio com funcionários do estabelecimento para dar comida aos animais. "Eu aproveitei para tentar caçar javaporco. Eles estão acabando com a minha plantação de mandioca e também com o milho", explicou.



Odair disse que não conseguiu abater nenhum animal e decidiu trazer a arma para Birigui para consertar a mira, que teria caído durante a caça.



PRISÃO

O ex-vereador foi preso em uma estrada rural no bairro do Taquari, quando passava pelo local com uma caminhonete S-10. Policiais estavam em patrulhamento porque na noite anterior houve um assalto em um haras no bairro.



A espingarda estava no assoalho da caminhonete e foram apreendidos ainda, canivetes, uma serra, duas facas e um amolador. Sobre o silenciador, Odair explicou que costumava atirar com a espingarda na propriedade, mas o barulho incomodava familiares dele e vizinhos, por isso utilizava o acessório.



Ele entende que as autoridades precisam tomar providências com relação aos javaporcos na zona rural. De acordo com ele, alguns proprietários rurais utilizam cães para caçar os animais, mas eles muitas vezes são atacados e acabam até morrendo.

O juiz da 2ª Vara Criminal de Birigui, Leonardo Lopes Sardinha, concedeu a liberdade provisória ao ex-vereador Odair Rodrigues Fernandes, 35 anos, o Odair do Paulista, que foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (25). Ele foi flagrado em uma caminhonete com uma espingarda equipada com um silenciador.Segundo o advogado Milton Walsinir de Lima, responsável pela defesa do ex-parlamentar, o documento chegou à cadeia de Penápolis na noite de quinta-feira (26) e ele foi imediatamente liberado.A arma apreendida com Odair do Paulista é uma espingarda calibre 22, que é de uso permitido mediante registro e autorização de porte. Como ele não tinha os documentos, caberia a fiança para responder pelo crime em liberdade. Porém, ela estava equipada com um silenciador, acessório que é proibido, e não houve direito a fiança.Ao conceder a liberdade provisória, o juiz considerou que não há provas de eventual reincidência por parte do ex-vereador nem de descumprimento de ordem judicial. Entretanto, Odair terá que comparecer mensalmente ao Fórum, está proibido de sair da comarca de Birigui por prazo superior a oito dias sem autorização judicial e terá que comparecer a todos os atos do processo.Em contato com a Folha da Região, o ex-vereador fez questão de esclarecer que não é criminoso, é trabalhador e que a arma era usada para abater javaporco no sítio que possui, em Piacatu, e para segurança. "Sou trabalhador e pai de família. Já fui assaltado três vezes na minha propriedade, por isso tinha arma", disse.Ele explicou que trabalhou no mercado que possui até por volta das 17h na quarta-feira e depois foi para o sítio com funcionários do estabelecimento para dar comida aos animais. "Eu aproveitei para tentar caçar javaporco. Eles estão acabando com a minha plantação de mandioca e também com o milho", explicou.Odair disse que não conseguiu abater nenhum animal e decidiu trazer a arma para Birigui para consertar a mira, que teria caído durante a caça.O ex-vereador foi preso em uma estrada rural no bairro do Taquari, quando passava pelo local com uma caminhonete S-10. Policiais estavam em patrulhamento porque na noite anterior houve um assalto em um haras no bairro.A espingarda estava no assoalho da caminhonete e foram apreendidos ainda, canivetes, uma serra, duas facas e um amolador. Sobre o silenciador, Odair explicou que costumava atirar com a espingarda na propriedade, mas o barulho incomodava familiares dele e vizinhos, por isso utilizava o acessório.Ele entende que as autoridades precisam tomar providências com relação aos javaporcos na zona rural. De acordo com ele, alguns proprietários rurais utilizam cães para caçar os animais, mas eles muitas vezes são atacados e acabam até morrendo.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão