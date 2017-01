Prainha de Araçatuba também precisa de segurança Amanda Lino Link



A Folha esteve no local na quinta-feira (26). Como não há bombeiros e salva-vidas, em casos de afogamento ou que necessite da atuação de algum profissional do ramo, é preciso acionar uma equipe da área urbana, que terá de percorrer cerca de 20 quilômetros até chegar à prainha.



Na maior parte do espaço, há placas de sinalização, alertando os pais a ficarem atentos em relação às crianças e para os visitantes depositarem o lixo no local correto. Às margens do rio, há cinco placas de advertência, informando "perigo" e "cuidado". Também há boias demarcando o limite da água a ser respeitado pelos banhistas.



PREFEITURA

A Prefeitura de Araçatuba informou que estuda a implantação de um serviço de salva-vidas na prainha municipal. No entanto, não tem previsão. Em relação à segurança, o município disse que o déficit no efetivo da Guarda Municipal inviabiliza o atendimento noturno no espaço e que o período diurno necessita da presença maior dos GMs por causa dos visitantes.



A Prefeitura disse ainda que já iniciou a manutenção da prainha, inclusive nos problemas existentes nos banheiros e que há previsão de compactação da via de terra para evitar acúmulo de água parada.





Enquanto em Buritama, o Ministério Público pede o fechamento da prainha por falta de segurança, em Araçatuba, local semelhante voltado ao lazer gratuito da população necessita de mais atenção do poder público. O espaço não tem salva-vidas nem bombeiros. Em menos de dois anos, dois jovens morreram afogados. Um dos dois banheiros está em situação precária e falta manutenção nas vias de terra. À noite, não há segurança.A Folha esteve no local na quinta-feira (26). Como não há bombeiros e salva-vidas, em casos de afogamento ou que necessite da atuação de algum profissional do ramo, é preciso acionar uma equipe da área urbana, que terá de percorrer cerca de 20 quilômetros até chegar à prainha.Na maior parte do espaço, há placas de sinalização, alertando os pais a ficarem atentos em relação às crianças e para os visitantes depositarem o lixo no local correto. Às margens do rio, há cinco placas de advertência, informando "perigo" e "cuidado". Também há boias demarcando o limite da água a ser respeitado pelos banhistas.A Prefeitura de Araçatuba informou que estuda a implantação de um serviço de salva-vidas na prainha municipal. No entanto, não tem previsão. Em relação à segurança, o município disse que o déficit no efetivo da Guarda Municipal inviabiliza o atendimento noturno no espaço e que o período diurno necessita da presença maior dos GMs por causa dos visitantes.A Prefeitura disse ainda que já iniciou a manutenção da prainha, inclusive nos problemas existentes nos banheiros e que há previsão de compactação da via de terra para evitar acúmulo de água parada.



